Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 18:15

Транспорт

Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро

Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро

Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны Огородный проезд

Новости часа: Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны Огородный проезд

Новости часа: на месте бывшей промзоны в СВАО построят спорткомплекс и скалолазный центр

Новости часа: Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны Огородный проезд

Новости часа: Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе МЭШ

Собянин поздравил Воробьева с победой на выборах губернатора Московской области

Новости часа: Собянин рассказал о заселении 10 новостроек реновации в сентябре

Новости часа: жители 75 домов получат новые квартиры по реновации раньше срока

Собянин рассказал о формировании принципов московского стандарта госуслуг

Новыми станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" воспользовались более 113 тысяч раз за первую неделю работы. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Теперь пассажиры могут добираться до аэропорта, дома или работы напрямую и экономить до часа в день. Станция "Рассказовка" уже разгрузилась на 23%.

Ожидается, что в этом году новыми станциями Солнцевской линии каждый день будут пользоваться около 30 тысяч пассажиров. А к 2030 году – порядка 53 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика