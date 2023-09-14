Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро

Новыми станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" воспользовались более 113 тысяч раз за первую неделю работы. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.



Теперь пассажиры могут добираться до аэропорта, дома или работы напрямую и экономить до часа в день. Станция "Рассказовка" уже разгрузилась на 23%.

Ожидается, что в этом году новыми станциями Солнцевской линии каждый день будут пользоваться около 30 тысяч пассажиров. А к 2030 году – порядка 53 тысяч.

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