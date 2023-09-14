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14 сентября, 16:30

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Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны Огородный проезд

Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны Огородный проезд

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Современный квартал смешанной застройки появится на участках бывшей промзоны Огородный проезд. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Речь идет о комплексном развитии северной части экс-промзоны в Марьиной Роще и Бутырском районе. Там построят дома по реновации, а также физкультурно-оздоровительный комплекс, центр скалолазания, базу для коммунальных служб. В итоге создать планируют 2,7 тысячи рабочих мест.

Объем инвестиций составит почти 30 миллиардов рублей, согласно расчетам. Собянин напомнил, что в данный момент в городе реализуют 43 проекта комплексного развития территорий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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