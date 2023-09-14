Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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14 сентября, 15:45

Экономика

Новости часа: на месте бывшей промзоны в СВАО построят спорткомплекс и скалолазный центр

Новости часа: на месте бывшей промзоны в СВАО построят спорткомплекс и скалолазный центр

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На месте бывшей промзоны в СВАО построят спорткомплекс и скалолазный центр. Об этом рассказал Сергей Собянин.

За 12 лет в Москве построили более 140 объектов здравоохранения. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Производство одежды в столице выросло в 3,2 раза за семь месяцев. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

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