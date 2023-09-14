Новости часа: на месте бывшей промзоны в СВАО построят спорткомплекс и скалолазный центр

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На месте бывшей промзоны в СВАО построят спорткомплекс и скалолазный центр. Об этом рассказал Сергей Собянин.

За 12 лет в Москве построили более 140 объектов здравоохранения. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Производство одежды в столице выросло в 3,2 раза за семь месяцев. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.