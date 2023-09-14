Новости часа: Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе МЭШ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе МЭШ. Об этом он рассказал в своем личном блоге.

Новый видеокурс по выходу на зарубежные рынки подготовили для столичных предпринимателей. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

Запуск выделенной полосы на маршруте М-3 экономит пассажирам до 17 минут в пути. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.