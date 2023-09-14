Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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Новости

14 сентября, 13:30

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Новости часа: Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе МЭШ

Новости часа: Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе МЭШ

Собянин поздравил Воробьева с победой на выборах губернатора Московской области

Новости часа: Собянин рассказал о заселении 10 новостроек реновации в сентябре

Новости часа: жители 75 домов получат новые квартиры по реновации раньше срока

Собянин рассказал о формировании принципов московского стандарта госуслуг

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о расширении функционала МЭШ

Собянин: заселение еще 10 новостроек реновации начнется до конца сентября

Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе МЭШ

Сергей Собянин подвел итоги девяти лет работы московского стандарта госуслуг

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства нового комплекса ИКБ № 1

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе МЭШ. Об этом он рассказал в своем личном блоге.

Новый видеокурс по выходу на зарубежные рынки подготовили для столичных предпринимателей. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

Запуск выделенной полосы на маршруте М-3 экономит пассажирам до 17 минут в пути. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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