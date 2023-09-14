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14 сентября, 13:15

Политика

Собянин поздравил Воробьева с победой на выборах губернатора Московской области

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Сергей Собянин поздравил своего коллегу Андрея Воробьева с переизбранием на пост губернатора Московской области и вступлением в должность. Об этом столичный мэр написал в своем телеграм-канале.

Он отметил пройденный вместе большой путь, а также масштабную, сложную и важную работу, которая еще впереди. По словам Собянина, каждый год Москва и Московская область становятся ближе друг к другу – это и общие транспортные проекты, и узы родства и дружбы.

Мэр столицы пожелал Воробьеву успехов в работе на благо жителей региона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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