14 сентября, 12:30Город
Новости часа: Собянин рассказал о заселении 10 новостроек реновации в сентябре
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Десять новостроек в семи округах столицы передадут под заселение по реновации до конца сентября, рассказал Сергей Собянин. Более 7 тысяч москвичей получат новые квартиры по программе реновации.
Московский скоростной диаметр обеспечит выходы на крупные федеральные трассы. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.
На шести станциях метро разместили навигацию к автоматам по продаже билетов. Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.