Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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14 сентября, 12:30

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Новости часа: Собянин рассказал о заселении 10 новостроек реновации в сентябре

Новости часа: Собянин рассказал о заселении 10 новостроек реновации в сентябре

Новости часа: жители 75 домов получат новые квартиры по реновации раньше срока

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Десять новостроек в семи округах столицы передадут под заселение по реновации до конца сентября, рассказал Сергей Собянин. Более 7 тысяч москвичей получат новые квартиры по программе реновации.

Московский скоростной диаметр обеспечит выходы на крупные федеральные трассы. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

На шести станциях метро разместили навигацию к автоматам по продаже билетов. Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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