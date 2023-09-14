Новости часа: Собянин рассказал о заселении 10 новостроек реновации в сентябре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Десять новостроек в семи округах столицы передадут под заселение по реновации до конца сентября, рассказал Сергей Собянин. Более 7 тысяч москвичей получат новые квартиры по программе реновации.

Московский скоростной диаметр обеспечит выходы на крупные федеральные трассы. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

На шести станциях метро разместили навигацию к автоматам по продаже билетов. Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.