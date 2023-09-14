Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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14 сентября, 11:30

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Новости часа: Сергей Собянин рассказал о расширении функционала МЭШ

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о расширении функционала МЭШ

Собянин: заселение еще 10 новостроек реновации начнется до конца сентября

Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе МЭШ

Сергей Собянин подвел итоги девяти лет работы московского стандарта госуслуг

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства нового комплекса ИКБ № 1

Собянин: в историческом центре Москвы появится еще один интересный прогулочный маршрут

Собянин объявил о завершении строительства нового комплекса инфекционной больницы № 1

Новости часа: новый комплекс инфекционной клинической больницы № 1 откроется до конца года

Собянин: в Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и "Музеон"

Собянин: в историческом центре Москвы появится еще один интересный прогулочный маршрут

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новом учебном году электронный дневник МЭШ стал полноценным личным органайзером ученика, заявил Сергей Собянин. Там появились новые сервисы.

На севере Москвы начался капремонт Лихачевского моста. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Станции МЦД-3 от Зеленограда-Крюкова до Ленинградского вокзала обновят до 2028 года. Об этом сообщил Дептранс столицы.

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