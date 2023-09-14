Новости часа: Сергей Собянин рассказал о расширении функционала МЭШ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новом учебном году электронный дневник МЭШ стал полноценным личным органайзером ученика, заявил Сергей Собянин. Там появились новые сервисы.

На севере Москвы начался капремонт Лихачевского моста. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Станции МЦД-3 от Зеленограда-Крюкова до Ленинградского вокзала обновят до 2028 года. Об этом сообщил Дептранс столицы.