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14 сентября, 11:15

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Собянин: заселение еще 10 новостроек реновации начнется до конца сентября

Собянин: заселение еще 10 новостроек реновации начнется до конца сентября

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Жители 75 домов получат новые квартиры по программе реновации быстрее, чем планировалось. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Здания включены во второй и третий этапы программы, а значит их должны были расселять не раньше 2025 года. Но строительство получилось ускорить, и москвичи переедут в комфортное жилье гораздо раньше, отметил мэр. В 2023 году расселили 148 домов, ключи от новых квартир получили свыше 26 тысяч человек. До конца сентября под заселение передадут еще 10 новостроек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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