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14 сентября, 09:00

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Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе МЭШ

Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе МЭШ

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В Московской электронной школе (МЭШ) к этому учебному году появилось много нового. Электронный дневник превратился в личный органайзер, а количество виртуальных лабораторий увеличилось, написал в личном блоге Сергей Собянин.

Наряду с расписанием уроков доступен график городских кружков и секций, на которые записан ученик. Кроме того, в электронном дневнике теперь отображаются и все школьные мероприятия – спортивные матчи, конкурсы и мастер-классы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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