Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе МЭШ

В Московской электронной школе (МЭШ) к этому учебному году появилось много нового. Электронный дневник превратился в личный органайзер, а количество виртуальных лабораторий увеличилось, написал в личном блоге Сергей Собянин.

Наряду с расписанием уроков доступен график городских кружков и секций, на которые записан ученик. Кроме того, в электронном дневнике теперь отображаются и все школьные мероприятия – спортивные матчи, конкурсы и мастер-классы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.