Собянин: проходка тоннелей Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково завершена

На Солнцевской линии метро закончили прокладывать тоннели на участке от станции "Пыхтино" до "Внуково". Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра станции "Внуково".

Когда движение откроют для пассажиров? И сколько будет занимать путь из центра города до терминалов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.