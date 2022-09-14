Новости часа: строительство метро до аэропорта Внуково завершат в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство метро до аэропорта Внуково должны завершить к сентябрю 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Все намеченные социальные обязательства в новом бюджете будут выполнены. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Бархатный сезон вернется на юг России во второй половине недели. Об этом рассказали синоптики.