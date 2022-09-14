Собянин рассказал о сервисе, который облегчит москвичам поиск своих предков

Совсем скоро москвичи смогут найти информацию о предках за считанные минуты. В этом поможет платформа по распознаванию рукописных текстов архивных документов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На платформе будут сведения о жителях Москвы и Московской губернии до 1917 года. В последние годы Главархив города ведет систематическую работу по оцифровке метрических книг. Более шести миллионов страниц архивных документов уже есть в открытом доступе на сервисе "Моя семья".

Хотя сервис и облегчает поисковую работу, но не решает всех проблем. Искать данные приходится по-прежнему вручную. Новая платформа упростит задачу. Достаточно будет вбить в поисковую строку имя предка, и нейросеть выдаст все упоминания о нем.