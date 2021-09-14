Собянин увеличил максимальные габариты и сроки аренды для каршеринга

Пользоваться каршерингом станет удобнее. Об этом рассказал Сергей Собянин. В правительстве Москвы внесли ряд изменений в регламент услуг каршеринга.

Теперь автопарк станет разнообразнее. Максимальные габариты и экологический класс машин увеличили. Кроме того, продлили максимальный срок аренды автомобиля – до семи дней.

При этом выбрать машину теперь можно будет прямо в приложении "Московский транспорт", а льготные парковочные разрешения – оформить в электронном виде.

Ожидается, что все эти изменения повысят популярность сервиса в городе.

На сегодняшний день парк московского каршеринга насчитывает порядка 28 тысяч машин, а число активных пользователей услуги превышает 1 миллион человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.