Собянин увеличил максимальные габариты и сроки аренды для каршеринга

17:15
Пользоваться каршерингом станет удобнее. Об этом рассказал Сергей Собянин. В правительстве Москвы внесли ряд изменений в регламент услуг каршеринга.
Теперь автопарк станет разнообразнее. Максимальные габариты и экологический класс машин увеличили. Кроме того, продлили максимальный срок аренды автомобиля – до семи дней.
При этом выбрать машину теперь можно будет прямо в приложении "Московский транспорт", а льготные парковочные разрешения – оформить в электронном виде.
Ожидается, что все эти изменения повысят популярность сервиса в городе.
На сегодняшний день парк московского каршеринга насчитывает порядка 28 тысяч машин, а число активных пользователей услуги превышает 1 миллион человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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