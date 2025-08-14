14 августа, 23:00Мэр Москвы
Собянин: современные технологии помогают в работе городских служб
Современные технологии помогают в работе городских служб. Об этом написал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам мэра, такие нововведения как трехмерное моделирование при проведении капремонта или умные системы пожаротушения позволяют оперативно реагировать на нештатные ситуации и ускорять выполнение плановых задач.
Собянин добавил, что инновации позволяют бесперебойно снабжать москвичей светом, теплом и водой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.