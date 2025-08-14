Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 23:00

Мэр Москвы

Собянин: современные технологии помогают в работе городских служб

Собянин: современные технологии помогают в работе городских служб

Собянин: главное здание Павловской больницы будет отреставрировано

Мэр Москвы рассказал о новой школе в Пресненском районе

Сергей Собянин сообщил о завершении строительства школы в Пресненском районе

Собянин: главное здание Павловской больницы будет отреставрировано

Сергей Собянин: первый трамвай "Львенок-Москва" прибыл в столицу

Собянин: цифровые сервисы МЭШ внедрят в Ямало-Ненецком автономном округе

Сергей Собянин рассказал о новом трамвае "Львенок-Москва"

Сергей Собянин: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира

Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX

Современные технологии помогают в работе городских служб. Об этом написал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, такие нововведения как трехмерное моделирование при проведении капремонта или умные системы пожаротушения позволяют оперативно реагировать на нештатные ситуации и ускорять выполнение плановых задач.

Собянин добавил, что инновации позволяют бесперебойно снабжать москвичей светом, теплом и водой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытехнологиигородвидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика