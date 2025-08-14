Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 11:00

Мэр Москвы

Собянин: главное здание Павловской больницы будет отреставрировано

Собянин: главное здание Павловской больницы будет отреставрировано

Сергей Собянин: первый трамвай "Львенок-Москва" прибыл в столицу

Собянин: цифровые сервисы МЭШ внедрят в Ямало-Ненецком автономном округе

Сергей Собянин рассказал о новом трамвае "Львенок-Москва"

Сергей Собянин: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира

Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX

Собянин утвердил планы развития инновационной системы Москвы до 2030 года

Собянин объявил об открытии новой детской поликлиники в районе Крюково

Собянин объявил об открытии новой детской поликлиники в районе Крюково

Собянин: новая детская поликлиника открыта в районе Крюково в Зеленограде

Главное здание Павловской больницы отреставрируют, сообщил Сергей Собянин.

Сооружение возвели еще в начале XIX века по проекту архитектора Матвея Казакова. После завершения реставрационных работ в здании разместится Флагманский волонтерский центр с рабочими пространствами, коворкингами, многофункциональными залами и лекториями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика