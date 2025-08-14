Собянин: главное здание Павловской больницы будет отреставрировано

Главное здание Павловской больницы отреставрируют, сообщил Сергей Собянин.

Сооружение возвели еще в начале XIX века по проекту архитектора Матвея Казакова. После завершения реставрационных работ в здании разместится Флагманский волонтерский центр с рабочими пространствами, коворкингами, многофункциональными залами и лекториями.

