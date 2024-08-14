Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

14 августа, 23:55

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Курской области

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Курской области

Новости часа: открылась масштабная выставка "Москва промышленная. Город будущего"

Новости часа: Москва отправила в Курскую область более 300 тонн продуктов

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Курской области

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости часа: Собянин объявил об открытии выставки "Москва промышленная. Город будущего"

Сергей Собянин рассказал, как улучшается дорожное движение в Москве

Сергей Собянин рассказал о работе московских студенческих отрядов

Собянин: выставка "Москва промышленная. Город будущего" продлится до 8 сентября

Новости часа: Собянин рассказал о работе московских врачей с жителями Курской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские медики помогают пострадавшим жителям Курской области и на месте, и в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Первый этап программы реновации завершен в 47 районах Москвы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В столице построят еще четыре спортивных комплекса, заявили в департаменте городского имущества.

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