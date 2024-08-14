14 августа, 23:55Новости
Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Курской области
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские медики помогают пострадавшим жителям Курской области и на месте, и в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Первый этап программы реновации завершен в 47 районах Москвы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В столице построят еще четыре спортивных комплекса, заявили в департаменте городского имущества.
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