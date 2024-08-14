Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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14 августа, 21:00

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Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Курской области

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Сергей Собянин рассказал, что Москва оказывает поддержку жителям Курской области, которые пострадали в результате нападания ВСУ на регион.

Так, столица направила в область технику, свыше 300 тонн продуктов, одежду и предметы гигиены. Кроме того, в регионе работают московские медики, а в столичных больницах проходят лечение раненые куряне из приграничных районов области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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