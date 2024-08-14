Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

14 августа, 18:15

Новости

Новости часа: Собянин объявил об открытии выставки "Москва промышленная. Город будущего"

Новости часа: Собянин объявил об открытии выставки "Москва промышленная. Город будущего"

Сергей Собянин рассказал, как улучшается дорожное движение в Москве

Сергей Собянин рассказал о работе московских студенческих отрядов

Собянин: выставка "Москва промышленная. Город будущего" продлится до 8 сентября

Новости часа: Собянин рассказал о работе московских врачей с жителями Курской области

Собянин рассказал о программе выставки "Москва промышленная. Город будущего"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Курской области

Собянин: открылась масштабная выставка "Москва промышленная. Город будущего"

Новости часа: Собянин одобрил проект строительства офисно-делового центра в ЮВАО

Собянин одобрил проект строительства офисно-делового центра в ЮВАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице открыли масштабную выставку "Москва промышленная. Город будущего" до 8 сентября. Об этом рассказал Сергей Собянин.

15 акваторий причалов очистят в столице, о работах сообщил заммэра Петр Бирюков.

Более 110 тысяч штрафов получили пользователи электросамокатов в Москве с начала сезона в 2024 году, данные привел столичный Дептранс.

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