Новости часа: Собянин объявил об открытии выставки "Москва промышленная. Город будущего"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице открыли масштабную выставку "Москва промышленная. Город будущего" до 8 сентября. Об этом рассказал Сергей Собянин.

15 акваторий причалов очистят в столице, о работах сообщил заммэра Петр Бирюков.

Более 110 тысяч штрафов получили пользователи электросамокатов в Москве с начала сезона в 2024 году, данные привел столичный Дептранс.