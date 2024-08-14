Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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14 августа, 18:15

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Сергей Собянин рассказал, как улучшается дорожное движение в Москве

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С января по июнь 2024 года в Москве обустроили еще 60 пешеходных переходов. Как рассказал Сергей Собянин, благодаря новым переходам и разметке удалось улучшить движение на 200 участках столицы.

Кроме того, на десяти перекрестках появилась вафельная разметка, которая помогает ускорить проезд. Как подчеркнул мэр столицы, в вопросе улучшения дорожной инфраструктуры учитывается мнение москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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