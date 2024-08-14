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14 августа, 18:00

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Сергей Собянин рассказал о работе московских студенческих отрядов

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Летом 2024 года в студенческих отрядах Москвы трудятся больше трех тысяч участников. Сергей Собянин рассказал в личном блоге о том, в каких сферах задействованы студенты.

Всего сформировано 150 студотрядов, участвуют 60 университетов и 30 колледжей столицы. Найти полезное применение своим навыкам в течение лета студентам помогает городской проект "Молодежь Москвы".

В столице студенты проявляют себя на строительстве крупных объектов метрополитена, а также помогают в больницах. Однако учащиеся в вузах трудятся не только в Москве, но и в других регионах России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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