Сергей Собянин рассказал о работе московских студенческих отрядов

Летом 2024 года в студенческих отрядах Москвы трудятся больше трех тысяч участников. Сергей Собянин рассказал в личном блоге о том, в каких сферах задействованы студенты.

Всего сформировано 150 студотрядов, участвуют 60 университетов и 30 колледжей столицы. Найти полезное применение своим навыкам в течение лета студентам помогает городской проект "Молодежь Москвы".

В столице студенты проявляют себя на строительстве крупных объектов метрополитена, а также помогают в больницах. Однако учащиеся в вузах трудятся не только в Москве, но и в других регионах России.

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