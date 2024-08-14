14 августа, 16:45Новости
Новости часа: Собянин рассказал о работе московских врачей с жителями Курской области
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские медики помогают пострадавшим жителям Курской области и в регионе, и в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Москве построят еще четыре спортивных комплекса. Об этом заявил столичный департамент городского имущества.
С 19 августа в Москве может потеплеть до 30 градусов. О погодных условиях сообщили синоптики.