Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

14 августа, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о работе московских врачей с жителями Курской области

Новости часа: Собянин рассказал о работе московских врачей с жителями Курской области

Собянин рассказал о программе выставки "Москва промышленная. Город будущего"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Курской области

Собянин: открылась масштабная выставка "Москва промышленная. Город будущего"

Новости часа: Собянин одобрил проект строительства офисно-делового центра в ЮВАО

Собянин одобрил проект строительства офисно-делового центра в ЮВАО

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Курской области

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Собянин: Москва вошла в пятерку городов мира по уровню развития экономики

Новости часа: Москва входит в число лучших образовательных систем мира

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские медики помогают пострадавшим жителям Курской области и в регионе, и в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве построят еще четыре спортивных комплекса. Об этом заявил столичный департамент городского имущества.

С 19 августа в Москве может потеплеть до 30 градусов. О погодных условиях сообщили синоптики.

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