Новости часа: Собянин рассказал о работе московских врачей с жителями Курской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские медики помогают пострадавшим жителям Курской области и в регионе, и в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве построят еще четыре спортивных комплекса. Об этом заявил столичный департамент городского имущества.

С 19 августа в Москве может потеплеть до 30 градусов. О погодных условиях сообщили синоптики.