Собянин рассказал о программе выставки "Москва промышленная. Город будущего"

Масштабную выставку "Москва промышленная. Город будущего" открыли в "Экспоцентре". Там покажут продукцию более 60 компаний, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Экспозиция состоит из 10 секторов, которые будут посвящены фармацевтической и медицинской промышленности, а также авиастроению. Выставка на Краснопресненской набережной продлится в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" до 8 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

