Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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14 августа, 16:30

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Собянин рассказал о программе выставки "Москва промышленная. Город будущего"

Собянин рассказал о программе выставки "Москва промышленная. Город будущего"

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Масштабную выставку "Москва промышленная. Город будущего" открыли в "Экспоцентре". Там покажут продукцию более 60 компаний, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Экспозиция состоит из 10 секторов, которые будут посвящены фармацевтической и медицинской промышленности, а также авиастроению. Выставка на Краснопресненской набережной продлится в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" до 8 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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