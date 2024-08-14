Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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14 августа, 12:45

Общество

Новости часа: Собянин одобрил проект строительства офисно-делового центра в ЮВАО

Новости часа: Собянин одобрил проект строительства офисно-делового центра в ЮВАО

Собянин одобрил проект строительства офисно-делового центра в ЮВАО

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Курской области

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

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Собянин: завершается масштабный проект – создание кластера МГТУ имени Баумана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Нижегородском районе ЮВАО построят новый офисно-деловой центр, сообщил Сергей Собянин.

Число соискателей премии правительства Москвы за пять лет выросло почти на 30%, заявила заммэра Анастасия Ракова.

По сообщениям Гидрометцентра, ночная температура в Москве в четверг и пятницу, 15 и 16 августа, может опуститься до 6 градусов.

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