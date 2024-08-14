14 августа, 12:45Общество
Новости часа: Собянин одобрил проект строительства офисно-делового центра в ЮВАО
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Нижегородском районе ЮВАО построят новый офисно-деловой центр, сообщил Сергей Собянин.
Число соискателей премии правительства Москвы за пять лет выросло почти на 30%, заявила заммэра Анастасия Ракова.
По сообщениям Гидрометцентра, ночная температура в Москве в четверг и пятницу, 15 и 16 августа, может опуститься до 6 градусов.