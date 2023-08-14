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Новости

14 августа, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Собянин: еще в десяти районах столицы открылись центры "Московского долголетия"

Собянин: еще в десяти районах столицы открылись центры "Московского долголетия"

Новости часа: в шести районах Москвы открылись обновленные по новому стандарту поликлиники

Собянин: в шести районах Москвы открылись обновленные по новому стандарту поликлиники

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся в СЗАО новых социальных объектах

Собянин рассказал о строящихся в СЗАО новых социальных объектах

Собянин: 95% программных расходов бюджета Москвы идут на достижение целей развития

Новости часа: в Москве расходы социальной направленности составляют 52% бюджета

Новости часа: Собянин рассказал об установке эстакад через пути МЦК в столице

В Хорошёво-Мнёвниках построят школу на 775 мест и два детских сада, сообщил Сергей Собянин. Все школы и детсады в составе жилых комплексов строят по индивидуальным проектам и оснащают современным оборудованием.

Новые переходы появятся на трех станциях БКЛ: "Авиамоторной", "Электрозаводской" и "Текстильщиках". Сейчас пассажирам при пересадке с этих станций приходится тратить почти 10 минут.

На Москву снова надвигается жара. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, купальный сезон можно будет продолжить, вода прогреется до 22 градусов, а температура воздуха поднимется выше 30 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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