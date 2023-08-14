Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

В Хорошёво-Мнёвниках построят школу на 775 мест и два детских сада, сообщил Сергей Собянин. Все школы и детсады в составе жилых комплексов строят по индивидуальным проектам и оснащают современным оборудованием.

Новые переходы появятся на трех станциях БКЛ: "Авиамоторной", "Электрозаводской" и "Текстильщиках". Сейчас пассажирам при пересадке с этих станций приходится тратить почти 10 минут.

На Москву снова надвигается жара. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, купальный сезон можно будет продолжить, вода прогреется до 22 градусов, а температура воздуха поднимется выше 30 градусов.

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