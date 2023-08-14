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14 августа, 17:15

Спорт

Новости часа: в шести районах Москвы открылись обновленные по новому стандарту поликлиники

Новости часа: в шести районах Москвы открылись обновленные по новому стандарту поликлиники

Собянин: в шести районах Москвы открылись обновленные по новому стандарту поликлиники

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся в СЗАО новых социальных объектах

Собянин рассказал о строящихся в СЗАО новых социальных объектах

Собянин: 95% программных расходов бюджета Москвы идут на достижение целей развития

Новости часа: в Москве расходы социальной направленности составляют 52% бюджета

Новости часа: Собянин рассказал об установке эстакад через пути МЦК в столице

Новости часа: Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Новости часа: Москва лидирует в 7 из 9 рейтингов РФ по устойчивому развитию и экологии

Новости часа: 43% бюджетных расходов идут на развитие городской среды и инвестиций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще шесть зданий поликлиник открыли в Москве после капитального ремонта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В этом году в Москве заменят деформационные швы на 37 мостах. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Выставку к 140-летию со дня рождения российского велоспорта откроют 15 августа на Северном речном вокзале. Об этом заявил Дептранс.

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