Новости часа: в шести районах Москвы открылись обновленные по новому стандарту поликлиники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще шесть зданий поликлиник открыли в Москве после капитального ремонта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В этом году в Москве заменят деформационные швы на 37 мостах. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Выставку к 140-летию со дня рождения российского велоспорта откроют 15 августа на Северном речном вокзале. Об этом заявил Дептранс.