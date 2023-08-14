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Собянин: в шести районах Москвы открылись обновленные по новому стандарту поликлиники

Собянин: в шести районах Москвы открылись обновленные по новому стандарту поликлиники

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Шесть поликлиник открыли после капитального ремонта в разных округах Москвы. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин. Теперь они соответствуют новому московскому стандарту.

Это современные поликлиники с продуманным расположением кабинетов и комфортными условиями для посетителей и врачей. Там полностью поменяли медоборудование – установили новые цифровые маммографы, аппараты для рентгена, УЗИ, функциональной диагностики и другую технику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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