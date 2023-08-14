Новости часа: Собянин рассказал о строящихся в СЗАО новых социальных объектах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Несколько новых школ и детских садов скоро построят на северо-западе Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В Москве выполнили 60% работ по замене швов на мостах. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Новый пик температуры обещают в Москве в четверг, 17 августа. Показания термометров могут превысить 30 градусов, предупредили синоптики.