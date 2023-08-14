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16:45

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся в СЗАО новых социальных объектах

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся в СЗАО новых социальных объектах

Собянин рассказал о строящихся в СЗАО новых социальных объектах

Собянин: 95% программных расходов бюджета Москвы идут на достижение целей развития

Новости часа: в Москве расходы социальной направленности составляют 52% бюджета

Новости часа: Собянин рассказал об установке эстакад через пути МЦК в столице

Новости часа: Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Новости часа: Москва лидирует в 7 из 9 рейтингов РФ по устойчивому развитию и экологии

Новости часа: 43% бюджетных расходов идут на развитие городской среды и инвестиций

Новости часа: в Москве расходы социальной направленности составляют 52% бюджета

Новости часа: 95% программных расходов бюджета Москвы идут на достижение целей развития

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Несколько новых школ и детских садов скоро построят на северо-западе Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В Москве выполнили 60% работ по замене швов на мостах. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Новый пик температуры обещают в Москве в четверг, 17 августа. Показания термометров могут превысить 30 градусов, предупредили синоптики.

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