Собянин рассказал о строящихся в СЗАО новых социальных объектах

В Хорошёво-Мнёвниках построят школу на 775 мест и два детских сада. Как написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, социальную инфраструктуру в округах Москвы развивают вместе с инвесторами.

Все школы и детсады в составе жилых комплексов строят по индивидуальным проектам и оснащают современным оборудованием. Детский сад на 350 мест построят в районе Покровское-Стрешнево. В нем будет 14 групп, спортивный и музыкальный залы. Там же появится школа с инженерным и лабораторно-исследовательским комплексами.

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