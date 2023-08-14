Собянин: 95% программных расходов бюджета Москвы идут на достижение целей развития

95% программных бюджетных расходов Москвы идут на достижение целей устойчивого развития. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что более 3,5 триллиона рублей вложат в экономический рост, повышение качества жизни людей. Также деньги пойдут на снижение негативного влияния на экологию.

Задачи по целям устойчивого развития выполняют по каждой из 13 московских госпрограмм. Более половины бюджета – расходы социальной направленности, в их числе есть социальная поддержка жителей, здравоохранение, образование.

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