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Новости часа: Собянин рассказал об установке эстакад через пути МЦК в столице

Новости часа: Собянин рассказал об установке эстакад через пути МЦК в столице

Новости часа: Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Новости часа: Москва лидирует в 7 из 9 рейтингов РФ по устойчивому развитию и экологии

Новости часа: 43% бюджетных расходов идут на развитие городской среды и инвестиций

Новости часа: в Москве расходы социальной направленности составляют 52% бюджета

Новости часа: 95% программных расходов бюджета Москвы идут на достижение целей развития

Флагман больницы № 15 имени Филатова планируют открыть в столице в этом году

Новости часа: Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Новости часа: новые эстакады МСД через МЦК разгрузят ТТК

Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве закончили установку эстакад через пути МЦК на первом участке Южного направления МСД. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские электробусы тестируют под искусственным тропическим ливнем перед сдачей в эксплуатацию. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Акция "Ночь кино" состоится в Москве 26 августа более чем на 120 площадках. Об этом заявил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

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