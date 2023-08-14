Новости часа: Собянин рассказал об установке эстакад через пути МЦК в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве закончили установку эстакад через пути МЦК на первом участке Южного направления МСД. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские электробусы тестируют под искусственным тропическим ливнем перед сдачей в эксплуатацию. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Акция "Ночь кино" состоится в Москве 26 августа более чем на 120 площадках. Об этом заявил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.