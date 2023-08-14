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Новости часа: Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Новости часа: Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Новости часа: Москва лидирует в 7 из 9 рейтингов РФ по устойчивому развитию и экологии

Новости часа: 43% бюджетных расходов идут на развитие городской среды и инвестиций

Новости часа: в Москве расходы социальной направленности составляют 52% бюджета

Новости часа: 95% программных расходов бюджета Москвы идут на достижение целей развития

Флагман больницы № 15 имени Филатова планируют открыть в столице в этом году

Новости часа: Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Новости часа: новые эстакады МСД через МЦК разгрузят ТТК

Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Собянин рассказал о ходе строительства Московского скоростного диаметра

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 10% предприятий московской промышленности имеют статус промышленного комплекса. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Три парковые зоны создадут на территории медкластера в "Сколкове". Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Начался прием заявок на участие в первом технологическом конкурсе инноваций для спортсменов. Об этом заявил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

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