Новости часа: Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 10% предприятий московской промышленности имеют статус промышленного комплекса. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Три парковые зоны создадут на территории медкластера в "Сколкове". Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Начался прием заявок на участие в первом технологическом конкурсе инноваций для спортсменов. Об этом заявил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.