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Новости

Новости

12:45

Общество

Новости часа: 43% бюджетных расходов идут на развитие городской среды и инвестиций

Новости часа: 43% бюджетных расходов идут на развитие городской среды и инвестиций

Новости часа: в Москве расходы социальной направленности составляют 52% бюджета

Новости часа: 95% программных расходов бюджета Москвы идут на достижение целей развития

Флагман больницы № 15 имени Филатова планируют открыть в столице в этом году

Новости часа: Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Новости часа: новые эстакады МСД через МЦК разгрузят ТТК

Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Собянин рассказал о ходе строительства Московского скоростного диаметра

Собянин сообщил о расширении электробусного парка Москвы

Собянин рассказал о ходе строительства Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 43% бюджетных расходов идут на развитие городской среды и инвестиций. Об этом рассказал Сергей Собянин

Посетители Московского урбанфорума могут попробовать себя в роли специалистов городского хозяйства в "Лужниках". Кроме того, там подготовили спортивные мастер-классы.

Купальный сезон в Москве продолжится на этой неделе. Об этом сообщили синоптики.

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