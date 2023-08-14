Новости часа: 43% бюджетных расходов идут на развитие городской среды и инвестиций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 43% бюджетных расходов идут на развитие городской среды и инвестиций. Об этом рассказал Сергей Собянин

Посетители Московского урбанфорума могут попробовать себя в роли специалистов городского хозяйства в "Лужниках". Кроме того, там подготовили спортивные мастер-классы.

Купальный сезон в Москве продолжится на этой неделе. Об этом сообщили синоптики.