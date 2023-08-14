Новости часа: 95% программных расходов бюджета Москвы идут на достижение целей развития

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 95% программных бюджетных расходов Москвы идут на достижение целей устойчивого развития. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

На месте бывшей промзоны "Северянин" появится общественно-жилая застройка. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Новую зону отдыха обустроили в Локомотивном проезде на месте платной парковки. Об этом этом заявили в Госинспекции по недвижимости.