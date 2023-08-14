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Новости часа: 95% программных расходов бюджета Москвы идут на достижение целей развития

Новости часа: 95% программных расходов бюджета Москвы идут на достижение целей развития

Флагман больницы № 15 имени Филатова планируют открыть в столице в этом году

Новости часа: Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Новости часа: новые эстакады МСД через МЦК разгрузят ТТК

Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Собянин рассказал о ходе строительства Московского скоростного диаметра

Собянин сообщил о расширении электробусного парка Москвы

Собянин рассказал о ходе строительства Троицкой линии метро

Москва получит около 400 электробусов отечественного производства в этом году – Собянин

Собянин утвердил проект планировки территории в Тимирязевском районе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 95% программных бюджетных расходов Москвы идут на достижение целей устойчивого развития. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

На месте бывшей промзоны "Северянин" появится общественно-жилая застройка. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Новую зону отдыха обустроили в Локомотивном проезде на месте платной парковки. Об этом этом заявили в Госинспекции по недвижимости.

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