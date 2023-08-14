Новости часа: Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Система эффективных налоговых льгот, которая позволяет стимулировать производство, создана в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Еще три плавучих экологичных причала установили на юге Москвы. Это данные Дептранса.

Дни "Московского долголетия" проходят на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе. Об этом сообщили организаторы.