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Новости часа: Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Новости часа: Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Новости часа: новые эстакады МСД через МЦК разгрузят ТТК

Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Собянин рассказал о ходе строительства Московского скоростного диаметра

Собянин сообщил о расширении электробусного парка Москвы

Собянин рассказал о ходе строительства Троицкой линии метро

Москва получит около 400 электробусов отечественного производства в этом году – Собянин

Собянин утвердил проект планировки территории в Тимирязевском районе

Новости часа: с начала года в Москве построили 62 социальных объекта – Собянин

На юге Москвы в программу реновации внесли почти 400 домов – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Система эффективных налоговых льгот, которая позволяет стимулировать производство, создана в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Еще три плавучих экологичных причала установили на юге Москвы. Это данные Дептранса.

Дни "Московского долголетия" проходят на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе. Об этом сообщили организаторы.

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