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Новости часа: новые эстакады МСД через МЦК разгрузят ТТК

Новости часа: новые эстакады МСД через МЦК разгрузят ТТК

Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Собянин рассказал о ходе строительства Московского скоростного диаметра

Собянин сообщил о расширении электробусного парка Москвы

Собянин рассказал о ходе строительства Троицкой линии метро

Москва получит около 400 электробусов отечественного производства в этом году – Собянин

Собянин утвердил проект планировки территории в Тимирязевском районе

Новости часа: с начала года в Москве построили 62 социальных объекта – Собянин

На юге Москвы в программу реновации внесли почти 400 домов – Собянин

За семь месяцев 2023 года в Москве проложили 25 км дорог – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые эстакады Московского скоростного диаметра через МЦК разгрузят Третье транспортное кольцо. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дептранс призвал водителей в Москве быть аккуратнее на дорогах из-за дождя. 14 августа в столичном регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди.

Более 700 тысяч тонн вторсырья собрали в Москве за полгода. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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