Новости часа: новые эстакады МСД через МЦК разгрузят ТТК

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые эстакады Московского скоростного диаметра через МЦК разгрузят Третье транспортное кольцо. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дептранс призвал водителей в Москве быть аккуратнее на дорогах из-за дождя. 14 августа в столичном регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди.

Более 700 тысяч тонн вторсырья собрали в Москве за полгода. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.