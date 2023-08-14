Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Москва готова предоставлять налоговые льготы предприятиям, получившим статус промышленного комплекса. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что в условиях мегаполиса классическое промышленное производство проигрывает в рентабельности торговле и другим отраслям. Чтобы получить статус промкомплекса и все полагающиеся льготы, компания должна соответствовать нескольким критериям.

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