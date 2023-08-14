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Экономика

Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Собянин рассказал о ходе строительства Московского скоростного диаметра

Собянин сообщил о расширении электробусного парка Москвы

Собянин рассказал о ходе строительства Троицкой линии метро

Москва получит около 400 электробусов отечественного производства в этом году – Собянин

Собянин утвердил проект планировки территории в Тимирязевском районе

Новости часа: с начала года в Москве построили 62 социальных объекта – Собянин

На юге Москвы в программу реновации внесли почти 400 домов – Собянин

За семь месяцев 2023 года в Москве проложили 25 км дорог – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал, что в 2023 году в Москве построено 25 км дорог

Москва готова предоставлять налоговые льготы предприятиям, получившим статус промышленного комплекса. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что в условиях мегаполиса классическое промышленное производство проигрывает в рентабельности торговле и другим отраслям. Чтобы получить статус промкомплекса и все полагающиеся льготы, компания должна соответствовать нескольким критериям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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