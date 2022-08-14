На ВДНХ проходит фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди". Об этом рассказал Сергей Собянин. На фестивале представлены авторские работы ландшафтных дизайнеров из России и Белоруссии. Там же организована выставка садовых растений и инструментов для садоводства. Представлены материалы и оборудование для создания питомников растений. Посетители могут поучаствовать в мастер-классах по созданию и уходу за садом. По вечерам там включают подсветку и звучит музыка. Фестиваль продлится до 21 августа.

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