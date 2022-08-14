Сергей Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником. Он поблагодарил специалистов за труд и комплексный подход к их работе в городе. За последние годы в Москве ведется строительство "такого объема, качества и сложности, какого не было за всю историю города".

По словам мэра, только в 2021 году в Москве было построено 16 миллионов квадратных метров недвижимости. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.