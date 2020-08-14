Ужесточать ограничения из-за коронавируса в Москве не будут – Собянин

Ужесточать ограничения из-за коронавируса с середины сентября в Москве не будут. Сергей Собянин назвал эту информацию слухами. Но при этом напомнил, что носить маски и перчатки придется еще несколько месяцев.

"По поводу 15 сентября – эти слухи бесконечные, они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов на этот счет нет", – отметил мэр.

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