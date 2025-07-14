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14 июля, 13:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал о применении передовых технологий в коммунальном хозяйстве

Собянин рассказал о применении передовых технологий в коммунальном хозяйстве

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Столичное коммунальное хозяйство активно использует передовые технологии, рассказал Сергей Собянин.

В 2025 году начались испытания новейших электрических подметально-вакуумных машин отечественного производства. Это компактная и экологичная техника, которую можно использовать для круглогодичной уборки. Уровень шума при работе электромашин на 75% ниже, чем у дизельных аналогов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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