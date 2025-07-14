Собянин рассказал о том, какие материалы используют при строительстве по реновации

Почти 100% материалов, которые применяют при строительстве по программе реновации в Москве, произведены в России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Строители используют отечественное вентиляционное оборудование и стеклопакеты, газобетон и керамические блоки, а также оптический кабель, светильники, домофоны, счетчики воды и тепла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.