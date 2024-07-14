14 июля, 16:30Новости
Новости часа: 50 спортивных объектов под открытым небом благоустроят в 2024 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 50 спортивных объектов под открытым небом благоустроят в Москве до конца 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Гроза с градом и ветром ожидаются в столице в ближайшие часы, рассказали в комплексе городского хозяйства.
Более 164 тысяч москвичей переехали или переезжают в новые дома с начала программы реновации, пишет портал мэра и правительства Москвы.