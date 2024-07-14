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Новости

14 июля, 16:30

Новости

Новости часа: 50 спортивных объектов под открытым небом благоустроят в 2024 году

Новости часа: 50 спортивных объектов под открытым небом благоустроят в 2024 году

Собянин: речные трамваи перевезли миллион пассажиров с момента запуска

Мэр Москвы: около 50 спортобъектов благоустроят в столице в 2024 году

Собянин: более 65 тыс человек воспользовались коворкинг-центрами НКО с начала года

Собянин: столичные школьники завоевали три медали на Международной олимпиаде по биологии

Собянин: 32 тыс виртуальных карт "Тройка" выпущено с конца мая 2024 года

Новости часа: дождь, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в Москве 14 июля

Новости часа: более 90 музейных площадок участвуют в "Московской музейной неделе"

Новости часа: территории у 41 транспортного объекта будут благоустроены в 2024 году

Новости часа: в Московской музейной неделе участвует свыше 90 площадок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 50 спортивных объектов под открытым небом благоустроят в Москве до конца 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Гроза с градом и ветром ожидаются в столице в ближайшие часы, рассказали в комплексе городского хозяйства.

Более 164 тысяч москвичей переехали или переезжают в новые дома с начала программы реновации, пишет портал мэра и правительства Москвы.

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