Новости часа: 50 спортивных объектов под открытым небом благоустроят в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 50 спортивных объектов под открытым небом благоустроят в Москве до конца 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Гроза с градом и ветром ожидаются в столице в ближайшие часы, рассказали в комплексе городского хозяйства.

Более 164 тысяч москвичей переехали или переезжают в новые дома с начала программы реновации, пишет портал мэра и правительства Москвы.