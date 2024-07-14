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14 июля, 14:30

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Собянин: более 65 тыс человек воспользовались коворкинг-центрами НКО с начала года

Собянин: более 65 тыс человек воспользовались коворкинг-центрами НКО с начала года

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По словам Сергея Собянина, более 65 тысяч человек воспользовались коворкинг-центрами некоммерческих организаций с начала года. По словам мэра Москвы, сотрудники НКО чаще всего бронируют аудитории и переговорные, а также индивидуальные рабочие места и концертные залы.

Глава города напомнил, что коворкинг-центры работают во всех округах столицы без выходных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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