14:30Общество
Новости часа: Собянин рассказал о результатах проекта "Музеи – детям"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 480 тысяч детей перевезли автобусы "Мосгортранса" за учебный год в рамках проекта "Музеи – детям". Об этом сообщил Сергей Собянин.
Москвичей просят воздержаться от прогулок в лесах из-за дождей и усиления ветра. Об этом заявили в Мосприроде.
В очереди перед Крымским мостом со стороны Крыма скопилось почти 400 машин. Об этом рассказали очевидцы.