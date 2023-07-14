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14:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о результатах проекта "Музеи – детям"

Новости часа: Собянин рассказал о результатах проекта "Музеи – детям"

Собянин: около 480 тыс детей перевезли автобусы "Мосгортранса" в музеи и выставочные залы

Новости часа: Собянин рассказал о результатах работы Агентства креативных индустрий

Новости часа: Собянин рассказал о системе помощи людям с сосудистыми заболеваниями

Собянин рассказал о новой образовательной программе для московских врачей общей практики

Новости часа: Собянин рассказал об образовательной программе для врачей общей практики

Собянин: более 1,2 тыс человек обучились в "Московской технической школе" за 2,5 года

Сергей Собянин рассказал о результатах работы Агентства креативных индустрий

День города пройдет в столице 9 и 10 сентября

День города в Москве отпразднуют 9 и 10 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 480 тысяч детей перевезли автобусы "Мосгортранса" за учебный год в рамках проекта "Музеи – детям". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичей просят воздержаться от прогулок в лесах из-за дождей и усиления ветра. Об этом заявили в Мосприроде.

В очереди перед Крымским мостом со стороны Крыма скопилось почти 400 машин. Об этом рассказали очевидцы.

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