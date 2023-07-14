Новости часа: Собянин рассказал о результатах проекта "Музеи – детям"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 480 тысяч детей перевезли автобусы "Мосгортранса" за учебный год в рамках проекта "Музеи – детям". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичей просят воздержаться от прогулок в лесах из-за дождей и усиления ветра. Об этом заявили в Мосприроде.

В очереди перед Крымским мостом со стороны Крыма скопилось почти 400 машин. Об этом рассказали очевидцы.