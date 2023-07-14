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Культура

Собянин: около 480 тыс детей перевезли автобусы "Мосгортранса" в музеи и выставочные залы

Собянин: около 480 тыс детей перевезли автобусы "Мосгортранса" в музеи и выставочные залы

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Около 480 тысяч школьников перевезли автобусы "Мосгортранса" в музеи за учебный год. О результатах проекта "Музеи – детям" рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Московские школы, колледжи и другие образовательные учреждения могут заказывать бесплатный транспорт с 2018 года. Детей отвозят в музеи и выставочные залы. Ежедневно такие поездки совершают до 100 автобусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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