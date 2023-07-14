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Происшествия

Новости часа: Собянин рассказал о системе помощи людям с сосудистыми заболеваниями

Новости часа: Собянин рассказал о системе помощи людям с сосудистыми заболеваниями

Собянин рассказал о новой образовательной программе для московских врачей общей практики

Новости часа: Собянин рассказал об образовательной программе для врачей общей практики

Собянин: более 1,2 тыс человек обучились в "Московской технической школе" за 2,5 года

Сергей Собянин рассказал о результатах работы Агентства креативных индустрий

День города пройдет в столице 9 и 10 сентября

День города в Москве отпразднуют 9 и 10 сентября

Новости часа: около 48 тыс туристов находятся в подтопленном Туапсинском районе

День города в столице отпразднуют 9 и 10 сентября

Собянин рассказал о создании московского квантового кластера

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве создана целая система помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Например, в Кадровом центре Депздрава заработала новая программа для врачей, которая сфокусирована на методах лечения пациентов с сердечной недостаточностью. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Туапсинском районе Кубани полностью восстановили электроснабжение после подтоплений. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Развязку МКАД с улицей Верхние Поля запустят к осени. Об этом сообщил департамент строительства.

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