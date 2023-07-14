Новости часа: Собянин рассказал о системе помощи людям с сосудистыми заболеваниями

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве создана целая система помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Например, в Кадровом центре Депздрава заработала новая программа для врачей, которая сфокусирована на методах лечения пациентов с сердечной недостаточностью. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Туапсинском районе Кубани полностью восстановили электроснабжение после подтоплений. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Развязку МКАД с улицей Верхние Поля запустят к осени. Об этом сообщил департамент строительства.