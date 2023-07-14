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Собянин: более 1,2 тыс человек обучились в "Московской технической школе" за 2,5 года

Собянин: более 1,2 тыс человек обучились в "Московской технической школе" за 2,5 года

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Более 1 200 сотрудников промышленных предприятий столицы прошли обучение в "Московской технической школе" за 2,5 года существования проекта. Об этом рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Цель проекта – подготовка инженерных кадров по востребованным технологическим направлениям. Всего там существует более 90 курсов. Пройти обучение могут сотрудники всех промышленных предприятий столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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