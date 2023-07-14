Сергей Собянин рассказал о результатах работы Агентства креативных индустрий

Более четырех тысяч предпринимателей получили поддержку от Агентства креативных индустрий. За три года работы там провели порядка 40 крупных мероприятий и конкурсов. О развитии креативных отраслей, более четверти из которых работают в Москве, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Активнее всего развиваются сферы дизайна, моды, легкой промышленности, кино и анимации. Агентство креативных индустрий поддерживает крупнейшие ярмарки современного искусства, выделяет гранты на обучение и оборудование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.