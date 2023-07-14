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Сергей Собянин рассказал о результатах работы Агентства креативных индустрий

Сергей Собянин рассказал о результатах работы Агентства креативных индустрий

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Более четырех тысяч предпринимателей получили поддержку от Агентства креативных индустрий. За три года работы там провели порядка 40 крупных мероприятий и конкурсов. О развитии креативных отраслей, более четверти из которых работают в Москве, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Активнее всего развиваются сферы дизайна, моды, легкой промышленности, кино и анимации. Агентство креативных индустрий поддерживает крупнейшие ярмарки современного искусства, выделяет гранты на обучение и оборудование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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