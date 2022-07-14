Собянин представил новый гастрономический фестиваль "Вкусы России"

В столице стартовал национальный гастрономический фестиваль "Вкусы России". В эти дни на площадках можно приобрести свежие продукты от региональных производителей, а также попробовать блюда по уникальным рецептам. Посетить мероприятие пригласил Сергей Собянин.

Организаторы подготовили и другие сюрпризы, например открытые кулинарные шоу и творческие мастер-классы, в которых могут принять участие все желающие. В этом фестивале будут представлены порядка 300 брендов из более чем 60 регионов страны. Все мероприятия продлятся до 17 июля.