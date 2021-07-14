Собянин: строительство ветки метро в район Северный идет полным ходом

14:45
Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро, а также сообщил об окончании работ по проходке северного участка ветки. Проходка тоннелей в район Северный завершена на 70%.
Участок длиной почти 7 километров пройдет вдоль Дмитровского шоссе и включит в себя 3 станции: улицу 800-летия Москвы, Лианозово и "Физтех".
Как будет выглядеть станция "Лианозово", уже известно. Дизайн задуман в сдержанных тонах – основными цветами станут темно-серый и бежевый. Наземные павильоны оформят салатовыми панелями. Но главное – та практическая польза, которую принесут новые станции жителям ближайших районов.
Собянин уточнил, что рядом со станцией "Лианозово" необходимо создать единый транспортно-пересадочный узел для организации пассажиропотока на МЦД-1, которая проходит в непосредственной близости. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: