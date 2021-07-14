Собянин: строительство ветки метро в район Северный идет полным ходом

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро, а также сообщил об окончании работ по проходке северного участка ветки. Проходка тоннелей в район Северный завершена на 70%.

Участок длиной почти 7 километров пройдет вдоль Дмитровского шоссе и включит в себя 3 станции: улицу 800-летия Москвы, Лианозово и "Физтех".

Как будет выглядеть станция "Лианозово", уже известно. Дизайн задуман в сдержанных тонах – основными цветами станут темно-серый и бежевый. Наземные павильоны оформят салатовыми панелями. Но главное – та практическая польза, которую принесут новые станции жителям ближайших районов.



Собянин уточнил, что рядом со станцией "Лианозово" необходимо создать единый транспортно-пересадочный узел для организации пассажиропотока на МЦД-1, которая проходит в непосредственной близости. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.